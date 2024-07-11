Niğde Valisi Bor ilçesinde sel ve su baskınlarından zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu

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Niğde Valisi Cahit Çelik, sağanak yağış sonrası sel ve su baskınlarından zarar gören Bor ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yaşanan sağanak yağışın ardından Bor ilçesinde 20 ev ve 2 işyeri su baskınına maruz kalmış, mahsur kalan 4 vatandaş Bor Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle güvenli yerlere alınmıştı. Niğde Valisi Cahit Çelik, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz ve AFAD Niğde İl Müdürü Nihal Öner' le birlikte Bor ilçesinde selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Çelik yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu, zarar gören belgelerin hızlıca toparlanması ve çalışmaların bir an önce yapılması için gerekli adımların atılacağını belirtti. - NİĞDE