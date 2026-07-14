Nihat Kahveci gözaltına alındı

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından "kasten yaralama" iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Kahveci ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Eşinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Sarıyer Uskumruköy Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever Kahveci ile görüştü. Fulya Sever Kahveci'nin, eşiyle aralarında çıkan tartışmada tokat atıldığı ve kendisine şişe fırlatıldığını beyan ettiği, ancak ifade vermek istemediği, şikayetçi olma konusunda kararsız olduğunu, doktor raporu almayı ve emniyete gitmeyi kabul etmediği öğrenildi. Nihat Kahveci hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, eşinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan Kahveci, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL