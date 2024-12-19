Nijerya'da Festivalde İzdiham: 32 Ölü - Son Dakika
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Nijerya'da Festivalde İzdiham: 32 Ölü

Nijerya'nın Ibadan şehrindeki festivalde izdiham sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı.

19.12.2024 12:45
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Nijerya'nın güneybatısındaki bir festivalde izdihamda 32 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın güneybatısındaki Oyo eyaletinin başkenti Ibadan'da düzenlenen bir festivalde izdiham çıktı. Eyalet Valisi Seyi Makinde konuya ilişkin açıklamasında en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını etkinliğin organizatörlerinin gözaltına alındığını bildirdi. Etkinlikte 5 bin çocuğa para dağıtılmasının böyle bir izdihama neden olması üzerinde duruluyor.

Oyo Eyaleti Enformasyon Komiseri Dotun Oyelade ise izdihamın nedenini etkinlik organizatörlerinin uygun planlama ve koordinasyon eksikliğine bağlarken hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğunu doğruladı. Oyelade, yaralı çocuklar İbadan'daki çeşitli hastanelere nakledildiğini bildirdi. - ABUJA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nijerya'da Festivalde İzdiham: 32 Ölü - Son Dakika

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