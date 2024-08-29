Nilüfer Belediyespor\'un Porto Rikolu smaçörü evinde ölü bulundu

3.Sayfa

Nilüfer Belediyespor'un Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu. Lopez'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nilüfer Belediyespor voleybol takımına bu yıl transfer olan Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu. Antrenmana gelmemesi üzerine evine giden arkadaşları Lopez'in cansız bedeni ile karşılaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lopez'in ölüm nedeni araştırılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - BURSA