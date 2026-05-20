NSU Terör Örgütü Üyesi Wohlleben Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NSU Terör Örgütü Üyesi Wohlleben Serbest Bırakıldı

20.05.2026 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da NSU terör örgütüne yardım eden Ralf Wohlleben, cezasının üçte ikisini doldurup serbest kaldı.

Almanya'da 2000 ile 2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü'ne (NSU) yardım etmekten 10 yıl hapis cezası alan Ralf Wohlleben'in cezasının üçte ikisi tamamladıktan sonra kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesi ile serbest kaldığı ortaya çıktı.

Almanya'da 2000 ile 2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu yapan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü'ne (NSU) ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde 2013'te başlayan ve 11 Temmuz 2018'de sona eren davada NSU terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten suçlu bulunan Ralf Wohlleben'in 10 yıllık hapis cezasını tamamlayıp Saksonya-Anhalt eyaletinde bulunan Burg Yüksek Güvenlikli Cezaevinden çıkarak serbest kaldığı ortaya çıktı. 2018 yılında hüküm giyen Wohlleben'in cezasının üçte ikisi tamamladıktan sonra kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesi ile serbest kaldığı öğrenildi. Alman medyasındaki haberleri teyit eden Federal Savcılığa göre, Wohlleben gözetim altında kalmaya devam edecek.

9 kişinin ölümüne yardım etti 10 yıllık hapis ile kurtuldu

Almanya Federal Savcılık Ofisi sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Wohlleben'in bugün itibariyle on yıllık cezasının tamamını çektikten sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Wohlleben, NSU üyeleri Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos'un dokuz göçmen kökenli insanı öldürmek için kullandığı silahı NSU için temin etmişti. 51 yaşındaki Wohlleben'in serbest bırakılmasının ardından, NSU'nun şiddet içeren suç serisiyle bağlantılı olarak yalnızca aşırı sağcı Beate Zschape hapiste kaldı.

NSU terör örgütü

Almanya'da 2000-2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu yapan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü 4 Kasım 2011'de ortaya çıktı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri ileri sürüldü. Ardından devam eden süreçte ülkenin son yıllarda karşı karşıya kaldığı en acımasız aşırı sağcı terör örgütü ağı belirlenmişti. Terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe, örgüt arkadaşlarının ölümü üzerine hücre evini ateşe vermiş ve polise teslim olmuştu. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde 2013'te başlayan ve 5 yıldan fazla süren NSU terör örgütü davasında karar 11 Temmuz 2018'de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.

Bugün serbest bırakılan ve davada en önemli ikinci sanık olan Wohlleben, NSU terör örgütünün işlediği 9 cinayette kullanılan Ceska 83 tipi silahı tedarik ederek örgütü yardım ve yataklık suçundan 10 yıl hapse mahkum olmuştu. Wohlleben'in cezasının üçte ikisi tamamladıktan sonra kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesi ile serbest kalacağı ortaya çıkmıştı.

NSU'nun hayattaki tek üyesi de hapisten çıkış yolu arıyor

Ömür boyu hapse mahkum olan Beate Zschaepe de geçen yılın sonuna doğru aşırı sağcılıktan kurtulma amacıyla yürütülen bir programa başvurmuş ve kabul edilmişti. Almanya'daki yasalar gereği ömür boyu hapis cezası alanların durumunun yeniden gözden geçirilmesi uygulaması kapsamında kendi durumunun ele alınacağı Kasım 2026'daki mahkemedeki duruşma öncesi hakimlerin kararını etkilemeyi amaçlayan Beate Zschaepe'nin 15 yıllık hapis cezasını tamamladıktan sonra erken tahliye amacıyla bu adımı attığı ileri sürülmüştü. - BERLİN

Kaynak: İHA

Göçmenler, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa NSU Terör Örgütü Üyesi Wohlleben Serbest Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:27:37. #7.12#
SON DAKİKA: NSU Terör Örgütü Üyesi Wohlleben Serbest Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.