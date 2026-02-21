Nusaybin\'de Asayiş Uygulaması

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 4 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü NSosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede sabit ve hareketli olarak "Asayiş Uygulaması" gerçekleştirildiği bildirildi.

Uygulama kapsamında 296 şahıs kontrol edilirken, 134 araç ve sürücüsü denetlendi. Kurallara Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 4 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. uymadığı tespit edilen 4 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Açıklamada, "Mardin'imizin huzur ve güvenliği için, il merkezi ve ilçelerimizde denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - MARDİN