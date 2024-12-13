Nusaybin\'de Kavga: Polis Müdahale Etti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında tekmeli, yumruklu kavga çıktı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Fırat Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, daha sonra tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin araya girmesi ile taraflar ayrıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN