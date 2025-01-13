Nusaybin\'de Kaza: 4 Yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin-Girmeli yolu mevkiinde plakası belirlenemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN