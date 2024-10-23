Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır bariyerlere çarptı.
Olay, öğleden sonra Yolbilen Mahallesi mevkiinde İpekyolu'nda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, tırda hasar oluştu.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Nusaybin'de Kontrolden Çıkan Tır Bariyerlere Çarptı - Son Dakika
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