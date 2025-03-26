1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 7 gözaltı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı olayda 7 kişi gözaltına alındı.
Nusaybin ilçesinde Kışla Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre kız ve şantaj meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Selman Baran hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Nusaybin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı, 7 Gözaltı - Son Dakika
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