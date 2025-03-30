Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde sürücülerinin kontrolünden çıkan tır ile tanker çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nusaybin'de Tır-Tanker Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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