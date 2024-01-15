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Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/ YPG'nin kontrolündeki tesisler düzenlenen hava harekatı ile imha edilirken, yükselen dumanlar Nusaybin'den de görüldü.
Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi. Yükselen dumanlar Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüldü. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nusaybin'den görülen dumanlar, PKK/YPG'nin kontrolündeki tesislerin imha edildiği hava harekatının sonucu - Son Dakika