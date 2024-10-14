Oba Makarna Fabrikasındaki Patlamada Ölü Sayısı 5'e Yükseldi - Son Dakika
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Oba Makarna Fabrikasındaki Patlamada Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

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Sakarya'daki patlamada 35 yaşındaki Naim Karagüzel 29 gün sonra hayatını kaybetti, ölü sayısı 5 oldu.

14.10.2024 13:22
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Oba Makarna fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Patlamada ağır yaralanan 35 yaşındaki adamdan 29 gün sonra acı haber geldi

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde 15 Eylül'de Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 35 yaşındaki Naim Karagüzel 29 gün sonra hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5'e yükseldi.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerince devam eden soğutma çalışmaları esnasında fabrika içerisinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, 16 Eylül tarihinde Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 20 günlük yaşam savaşını kaybeden 22 yaşındaki Eray Kızıldağ'da 5 Ekim Cumartesi günü Hendek ilçesinden son yolculuğuna uğurlanmıştı. Patlamada ağır yaralanan ve tedavisi İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde devam eden 24 yaşındaki Güven Albayrak'ta 25 gün sonra Düzce'de toprağa verilmişti. İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren Merve Menteş de 26 günlük yaşam savaşının ardından 11 Ekim Cuma günü Hendek ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Patlamadaki ölü sayısı 5'e yükseldi

Patlama sonrasında ağır yaralanan ve çeşitli hastanelerde yaşam mücadelesini kaybedenlerin sayısı bugün 5'e yükseldi. Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 35 yaşındaki Naim Karagüzel de 29 günlük yaşam savaşını kaybetti. Karagüzel'in Hendek ilçesine toprağa verilmesi bekleniyor.

Fabrika müdürü tutuklanmıştı

Öte yandan, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheli 19 Eylül tarihinde Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrılmıştı. İfadeleri tamamlanan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 1 kişi ise alınan ifadesinin ardından salıverilmişti. 20 Eylül'de sağlık kontrollerinden geçirilen ve Hendek Adalet Sarayı'na götürülen 6 şüpheliden fabrika müdürü V.U. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş; fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Oba Makarna Fabrikasındaki Patlamada Ölü Sayısı 5'e Yükseldi - Son Dakika

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