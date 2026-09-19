Odayeri gişelerinde zincirleme kazaya 4 araç karıştı, 2 kişi hafif yaralandı

Odayeri gişelerinde zincirleme kazaya 4 araç karıştı, 2 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişelerinin İstanbul Havalimanı yönünde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle havalimanı istikametindeki 2 gişe geçici olarak kapatıldı, araçlar diğer gişelere yönlendirildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri gişelerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle havalimanı yönünde 2 gişe geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişelerinin İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 4 araç, gişe girişinde zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi.
Havalimanı yönünde 2 gişe kapandı
Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikametinde hizmet veren 2 gişe geçici olarak trafiğe kapatıldı. Araçlar, diğer gişelere yönlendirildi. Bölgede hafif trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla bulundukları noktadan kaldırılmasının ardından kapatılan gişelerin yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?