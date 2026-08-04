Ödemiş\'te Kadın Cinayeti: Eski Sevgiliye Ağırlaştırılmış Müebbet

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi Fatma Kara'yı (27) sokak ortasında döverek öldüren Olgun G.'ye (35) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Açıklanan gerekçeli kararda, Olgun G.'nin savunmasının üzerine atılı suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilerek, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtildi.

Olay, 11 Mart'ta saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Fatma Kara (27), sokaktaki bir parkta eski sevgilisi Olgun G. ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma büyürken, Olgun G. kadını darbetmeye başladı. Saldırgan, Fatma Kara'nın başını defalarca asfalta vurarak ağır yaraladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan Olgun G., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Fatma Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kara'nın cenazesi Aydın'ın Köşk ilçesinde toprağa verilirken, katil zanlısı eski sevgili ise tutuklandı.

İndirimsiz ceza uygulandı

Ödemiş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Olgun G. 14 Temmuz'da görülen duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın gerekçeli kararında, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer verilmedi. Kara'nın hakaret dolu sözleriyle erkeklik gururunun kırıldığını, bu sebeple bir anlık öfke sonucu cinnet halinde eylemi gerçekleştirdiğini beyan eden sanığın, bu sözlerinin soyut beyan kapsamında kaldığı yer alan kararda haksız tahrik indirimi uygulanmasına yer verilmediği belirtildi.

Gerekçeli karara kamera görüntüleri de girdi. Görüntülerde; sanığın öldürdüğü Kara'yı boyun kısmından tutarak yaklaşık 4 metre sürüklediği ve akabinde yere yatırdığı, 3 defa vücudunu kaldırıp yere vurduğu ve bu halde bıraktığına dikkat çekildi. Ayrıca, Kara'nın ölümünün sanık Olgun G.'nin eyleminden ileri geldiği anlaşıldığı belirtilirken, bu gerekçelerle sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği kaydedildi.

Sanığın samimi şekilde pişmanlığını söz ve davranışlarıyla ortaya koymaması, cezanın caydırıcı olması gereken etkisi, cezanın uyarma amacı doğrultusunda umulan yarar ve varılan kanaate göre tahfif sebeplerinin oluşmadığının anlaşılması nedeniyle iyi hal indirimi de uygulanmadığı gerekçeli kararda yer aldı.