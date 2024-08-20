Ödemiş\'te Tefecilik Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, tefecinin borç verdiği kişilerin bilgilerini tuttuğu 2 ajanda da ele geçirildi.

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Mali Suçlar Büro Amirliği görevlileri, ilçede H.M. adlı bir kişinin tefecilik yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda H.M. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Adreste yapılan aramada, tefecinin borç verdiği kişilerin bilgilerini tuttuğu 2 ajandanın yanı sıra 2 tapu, 14 senet, 1 tüfek ve 4 dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR