Rus güçlerinin Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'ya üç dalga halinde düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, en az 13 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'ya saldırı düzenledi. Üç dalga halinde düzenlenen saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, en az 13 kişi yaralandı.

Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper, saldırılar nedeniyle konutların, kafelerin ve mağazaların camlarının kırıldığını, bir aracın yandığını ve çok sayıda aracın hasar gördüğünü aktardı.

Odessa Askeri İdaresi Başkanı Serhiy Lysak ise saldırılarda bir konut binası ile bir eğitim kurumunun da isabet aldığını açıkladı.