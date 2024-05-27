Öfkesine sürücü kamerada... Arabasıyla önce husumetlisine çarptı sonra marketin içine daldı - Son Dakika
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Öfkesine sürücü kamerada... Arabasıyla önce husumetlisine çarptı sonra marketin içine daldı

Afyonkarahisar'da bir şahıs, husumetlisi olduğu kişiyi akaryakıt istasyonunun market kapısında görünce aracıyla üzerine sürdü. Şahıs önce husumetlisine çarptıktan sonra araçla birlikte marketin içine girdi. Olay sonrası yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

27.05.2024 17:14
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Öfkesine sürücü kamerada... Arabasıyla önce husumetlisine çarptı sonra marketin içine daldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir şahıs husumetlisi olduğu şahsı çalıştığı akaryakıt istasyonunun market kapısında görünce aracı direkt üzerine sürdü. Şahıs önce husumetlisine çarpıp ardından araçla birlikte market camından içeri girdi.

İlginç olay, kent merkezine bağlı Çayırbağ beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonunda çalışan M.D., market raflarını düzelttikten sonra dışarı çıkarak sigara içmek istedi. O esnada husumetlisi olduğu iddia edilen 38 yaşındaki L.Ö. adlı şahıs kullandığı hafif ticari aracı M.D.'nin üzerine sürdü. M.D.'ye çarpan şahıs ardından motor kaputunun üstüne düşen M.D., ile birlikte aracıyla marketten içeri daldı. Dizinden yaralanan M.D., aracın düşen plakasını yerden alarak aracından inmeyen L.Ö.'ye karşılık vermeye çalıştı. Bu sırada kavgayı araya girenler önledi. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan M.D.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Olayda, aracın çarptığı ve ölümden dönen M.D.'nin olay boyunca yaktığı sigarayı ağzından düşürmemesi ise bir başka dikkat çekici konu oldu.

Olay sonrası M.D.'nin ve akaryakıt istasyonu sahiplerinin şikayetçi üzerine L.Ö.'nün jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öfkesine sürücü kamerada... Arabasıyla önce husumetlisine çarptı sonra marketin içine daldı - Son Dakika

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