Öğretmen eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Öğretmen eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi

Samsun'da boşanma aşamasındaki İngilizce öğretmeni eşini tabancayla öldüren büfeci koca, polisteki sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

06.05.2024 22:10  Güncelleme: 22:25
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Öğretmen eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da boşanma aşamasındaki İngilizce öğretmeni eşini tabancayla öldüren büfeci koca, polisteki sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde bulunan Belediye Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Saadet Çay ile büfeci eşi Adem Çay boşanma aşamasında oldukları için ayrı yaşamaya başladılar. Adem Çay, 2 çocuk annesi eşi Saadet Çay'ı kendi kafasına silah dayamış halde görüntülü arayarak 'intihar edip kendini öldüreceğini' şeklinde mesaj attı ve söyleyip son kez görmek istediğini söyledi. Saadet Çay da kendisini öldürmesin diye yardım etmek için yanına erkek arkadaşı ve 2 çocuğunu da alarak konuşmak için Adem Çay'ın depo olarak kullandığı eve gitti. Saadet Çay ile Adem Çay arasında Atakum ilçesinde bulunan yazlık evin kime kalacağı konusunda tartışma çıktı. Yan odada bulunan Saadet Çay'ın erkek arkadaşı silahın doldur boşalt sesini duyunca kendini evden dışarı atıp bekçilerden yardım istedi. Polis ve bekçiler evin kapısını kırıp içeri girdiklerinde İngilizce Öğretmeni Saadet Çay'ı silahla öldürülmüş olarak buldular. Evde bulunan Adem Çay, Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kasten yaralama, tehdit, yağma, görevli memura mukavemet gibi suçlardan 19 suç kaydı bulunan Adem Çay, polisteki sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemi altında bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

Samsun, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öğretmen eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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