Okinawa'da ABD Gemisinde Yangın

Japonya'nın Okinawa eyaleti açıklarında bulunan ABD donanma gemisi New Orleans'ta yangın çıktı.

Japonya Sahil Güvenliği (JCG) tarafından yapılan açıklamaya göre Okinawa eyaletine bağlı Uruma şehrinde ABD ordusuna ait "New Orleans" donanma gemisinde yangın çıktı. Geminin pruvasından duman yükseldi. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri yangın söndürme çalışmalarına destek olmak üzere bölgeye gemi konuşlandırırken, Sahil Güvenlik ekipleri de devriye gemileri gönderdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

200 metre uzunluğundaki gemi, 361 mürettebat ve 800 asker taşıyor. - OKİNAWA