Okul Şiddeti İçin TBMM Komisyonu Kuruldu

29.05.2026 10:34
Okul saldırıları ve akran zorbalığı araştırılacak, aileler internet kullanımını takip etmeli.

Suruç ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırılarının ardından TBMM bünyesinde kurulan 'Okullarda Şiddet ve Akran Zorbalığını Araştırma Komisyonu' Başkanı Yusuf Beyazıt, okul saldırıları ve akran zorbalığının aileden dijital mecralara kadar tüm yönleriyle inceleneceğini belirterek çocukların internet kullanımının yakından takip edilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan 'Okullarda Meydana Gelen Şiddet ve Akran Zorbalığı ile Okul Saldırılarının Nedenlerinin Araştırılması Komisyonu' çalışmalarına başladı. Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı özel açıklamada, okul şiddeti ve akran zorbalığının çok boyutlu şekilde ele alınacağını belirterek ailelere ve eğitimcilere önemli çağrılarda bulundu.

Nisan 2026'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm partilerin ortak önergesiyle kurulan ve 22 milletvekilinden oluşan komisyonun; okul saldırıları, şiddet olayları ve akran zorbalığının nedenlerini araştırarak çözüm önerileri geliştirmesi hedefleniyor. Komisyon bünyesinde doktor, psikiyatrist, öğretmen, eğitimci ve sendikacı kökenli milletvekillerinin yer aldığını belirten Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, çalışmaların mayıs ayı itibarıyla başladığını söyledi.

Komisyon üyeleriyle birlikte 14-15 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş'a gittiklerini ifade eden Beyazıt, saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin mezarlarını ziyaret ettiklerini, ailelerle bir araya gelerek taziye ziyaretlerinde bulunduklarını kaydetti. Beyazıt, yaşanan acının büyüklüğünü anlatırken bir ailenin kendisine söylediği sözlerden etkilendiğini belirterek, "Bir ailemiz bize 'Sayın vekilim, siz empati bile yapamazsınız. Bizim yaşadığımız acıya dayanamazsınız' dedi. Gerçekten çok büyük bir acıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Komisyon 12-15 Haziran'da Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ı yeniden ziyaret edecek

Komisyonun akademisyenler ve uzmanlarla görüşmelere başladığını dile getiren Beyazıt, haftada iki gün toplantı yapılacağını, bir bölümünde uzmanların dinleneceğini, diğer bölümünde ise ilgili bakanlıklar ve kurumlarla görüşmeler gerçekleştirileceğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumlarla kapsamlı görüşmeler yapılacağını belirten Beyazıt, ayrıca 12-15 Haziran tarihleri arasında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta saha çalışmaları yapılacağını açıkladı.

Komisyonun olayları yalnızca sonuçlarıyla değil, nedenleriyle birlikte değerlendireceğini vurgulayan Beyazıt, "Bu hadiselerin okul boyutu var, aile boyutu var, çevre boyutu var, sosyal medya ve dijital mecralar boyutu var. Tek bir noktaya bakarak bu olayları çözmek mümkün değil. Olaylara bütüncül yaklaşmak gerekiyor" dedi.

Komisyon Başkanı Beyazıt: "Dijital mecralar karanlık bir kuyu haline geldi"

Dijital mecraların çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çeken Beyazıt, ailelere çağrıda bulunarak çocukların internet kullanımının mutlaka takip edilmesi gerektiğini söyledi. Beyazıt, "Çocuklarımızın eline telefon verip bir kenara çekilmelerine izin vermeyin. Nereye girdiklerini, kimlerle iletişim kurduklarını mutlaka takip edin. Çocuklarınıza yetişkin telefonu kullandırmayın. Bu dijital mecralar çok karanlık bir kuyu haline geldi" diye konuştu.

Saldırgan yurt dışındaki benzer saldırganları rol model almış

Saldırıyla ilgili dijital izlerin de incelendiğini ifade eden Beyazıt, şüphelinin sosyal medya paylaşımları ve yurt dışındaki benzer saldırganları rol model aldığına yönelik keşifler bulunduğunu belirtti. Ancak komisyon çalışmalarının henüz başlangıç aşamasında olduğunu kaydeden Beyazıt, detaylı değerlendirmelerin ilerleyen süreçte yapılacağını söyledi.

Olayın adli sürecinin devam ettiğini belirten Beyazıt, aile yapısındaki sorunların, ilgisizliğin ve psikolojik destek eksikliğinin de değerlendirme başlıkları arasında yer aldığını ifade etti. Beyazıt, "Biz sadece dua etmekle yetinmeyeceğiz. Bu acıların tekrar yaşanmaması için gerekli çalışmaları yapmak boynumuzun borcudur" dedi.

Komisyonun hazırlayacağı raporun tamamlanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değerlendirmeye sunulacağı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

