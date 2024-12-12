Okulda Bıçaklama: 1 Öğrenci Yaralı - Son Dakika
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Okulda Bıçaklama: 1 Öğrenci Yaralı

Samsun'da okula kayıt yaptıran öğrenci, başka bir öğrenciyi bıçaklayarak yaraladı.

12.12.2024 22:17
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Okulda bıçaklama: 1 öğrenci yaralı

Annesiyle okula kayıt yaptırmaya giden öğrenci, başka bir öğrenciyi bıçakladı

SAMSUN - Samsun'da annesiyle okula kayıt yaptırmaya giden bir öğrenci, okul koridorunda başka bir öğrenciyi bıçaklayarak yaraladı.

Olay, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun Mesleki Eğitim Merkezi'nekayıt işlemleri için annesi ile birlikte görüşmeye gelen 17 yaşındaki M.F.C., o sırada okulun koridorunda gördüğü M.A.K.'yi iki bacağından da bıçaklayarak yaraladı. Bıçaklanan çocuk, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden uzaklaşan zanlıyı ise polis ekipleri kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Okulda Bıçaklama: 1 Öğrenci Yaralı - Son Dakika

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