Kız çocukları, arkadaşlarını tuzağa düşürüp tekme tokat dövdü - Son Dakika
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Kız çocukları, arkadaşlarını tuzağa düşürüp tekme tokat dövdü

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Ankara'da iki kız çocuğu, tartıştıkları arkadaşlarını 50 dakika boyunca darp edip görüntü kaydetti.

12.05.2025 17:19
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Ankara'da okulda tartıştıkları arkadaşını tuzağa düşürerek darp eden kız çocukları, saldırı anlarını da video kaydına aldı.

ARKADAŞLARINI TUZAĞA DÜŞÜRÜP ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Olay, 8 Mayıs günü Sincan'da meydana geldi. İddialara göre, 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi kız çocuğu E.K., okulunda kendisiyle yaşıt kız arkadaşlarıyla tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından kendisine öfkelenen arkadaşları tarafından parkta oyun oynama bahanesiyle tuzağa düşürülen E.K., iki kız çocuğu tarafından yaklaşık 1 saat boyunca öldüresiye darbedildi.

KAYDA ALDILAR

Çocuklar, arkadaşını dövdükleri anı da cep telefonlarıyla kayda aldı. Olayın ardından hastaneye götürülen E.K.'nin vücudunda aldığı darbeler nedeniyle zedelenmeler oluşurken, gözlerinde de az miktarda görme kaybı yaşandığı öğrenildi. Kızının psikolojik açından da kötü etkilendiğini dile getiren anne ise saldırganlar hakkında şikayetçi olduklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Okul Arkadaşını Darp Eden Kız Çocukları Olayı Videoya Aldı

"KIZIMI 50 DAKİKA BOYUNCA DARBETMİŞLER"

Olayla ilgili konuşan anne Gülten Kapan, "Kızım okul çıkışı evine dönmüş. Beraberinde birkaç okul arkadaşı daha gelip parkta oyun oynamayı teklif etmişler. Kızım gitmek istemediğini söyleyince zorlamışlar. Kızımı parka getirmişler. Ardından bir grup çocuk daha gelmiş. Kızımla aralarında bir konuşma geçmiş ama ne konuşmuşlar bilmiyorum. Aralarından iki çocuk, kızımı 50 dakika boyunca darbetmişler. O anları da video kaydına almışlar. Bir kısmını daha sonra silmişler. Kızımı dövmelerinin sebebi, okul arkadaşıyla küçük bir tartışma yaşamış ve ağzından birkaç kötü kelime çıkmış. Olaylar okulda başlamış. Bu olayı da planlamışlar. Kızımın iki senedir konuştuğu bir arkadaşı vardı. O da planın içindeymiş. Çocuğum ona güvenerek evden çıkıp parka gitmiş" dedi.

"PSİKOLOJİSİ İYİ DEĞİL, YATAĞINDAN ÇIKMIYOR"

Kızının ruhsal olarak da zor durumda olduğunu söyleyen anne Kapan, "Çocuğumun vücudunda yaralar oluşmuş. Boynunu çeviremiyor. Gözlerinde hasar oluşmuş. Saçlarını yolmuşlar. Başına çok fazla darbe almış. Gözlerinde biraz sıkıntı var. Psikolojik olarak da hiç iyi değil. Yatağından çıkmıyor. Kimseyle iletişime geçmiyor. Sadece benimle konuşuyor. Yemek yemiyor. Psikolojik destek alacak. Benim çocuğum sakin, uysal birisi. Öğretmenleri çok sever. Asla kavgacı birisi değil. Saldırganlar hakkında şikayetçi olduk. Darp raporu aldık. Biz şiddete düşkün bir aile de değiliz. O saldırgan çocuklara da acıyorum. Geleceklerini karatıyorlar böyle yaparak" şeklinde konuştu.

Kız çocukları, arkadaşlarını tuzağa düşürüp tekme tokat dövdü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kız çocukları, arkadaşlarını tuzağa düşürüp tekme tokat dövdü - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Alina02:
    en az 5 yıl hapis cezasını gerektirir 5 0 Yanıtla
  • Alina02:
    geleceğin pincoları 3 0 Yanıtla
  • Murat Aygün:
    anaları babaları zamanında iki tokat atmamis işte böyle şımarık nesil olup çıkarlar 3 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    kesin dertleri erkek dir. 0 0 Yanıtla
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