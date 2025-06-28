Oltu\'daki Maden Kazası İçin Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen, maden kazası hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Erzurum ilimizin Oltu ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaşanan acı olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA