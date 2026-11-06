Ordu Altınordu\'da operasyonda 6 şüpheli tutuklandı, 57,90 gram bonzai ele geçirildi

Ordu Altınordu'da operasyonda 6 şüpheli tutuklandı, 57,90 gram bonzai ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Altınordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin adreslerinde 57,90 gram bonzai ile 136 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altınordu ilçesinde şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 57,90 gram bonzai ile 136 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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