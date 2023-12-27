Ordu\'da 20 kişiye uyuşturucuyla mücadele kapsamında adli işlem yapıldı

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 20 şahsa adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, son bir haftada şahısların üst ve araçlarında yapılan aramalarda 9 gram esrar, 8 gram metamfetamin, 1 adet ecstasy, 6 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili toplamda 20 şahıs hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. - ORDU