Ordu\'da 23 Şüpheli Yakalandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar aranması bulunan 23 şüpheli yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorumluluk bölgesinde, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunması amacıyla son bir hafta içerisinde çeşitli faaliyetler yürütüldü. Asayiş faaliyetleri kapsamında Jandarma Asayiş Timleri tarafından 38 bin 268 şahıs sorgusu ve 11 bin 274 araç sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 23 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trafik faaliyetleri kapsamında ise 10 bin 671 araç kontrol edildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. 22 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. 1 şüpheli hakkında imal ve ticaret, 2 şüpheli hakkında ise yasadışı kenevir ekimi suçundan işlem uygulandı. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda 305 gram skunk, 47 kök kenevir bitkisi, 51 gram sentetik kannabinoid bonzai, 22 gram kubar esrar ve 10 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Aramalarda 1 adet sahte sürücü belgesi, 1 adet sahte noter evrakı, 2 adet tabanca, 500 gram barut, 1 adet jeneratör, 5 metre infilaklı fitil, 1 adet delici matkap ve 3 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU