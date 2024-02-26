Ordu\'nun Fatsa ilçesinde hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 ayrı işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen ve öncesinde 46 adet hırsızlık olay karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Fatsa ilçesi polis sorumluluk bölgesinde 25-26 Şubat tarihlerinde 4 ayrı işyerinde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Mehmet K. (53), Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
46 farklı hırsızlık olayından kaydı çıktı
Gözaltına alınan şüphelinin, yapılan tetkik ve incelemede 46 adet hırsızlık kaydının bulunduğu, 24 Şubat tarihinde Ünye polis sorumluluk bölgesinde işyerinden hırsızlık olayına karışmaktan firar olarak hakkında işlem yapıldığı anlaşıldı.
3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunuyor
Şüpheli şahsın ayrıca, Ordu İnfaz Bürosu'nun yakalama emri ile 3 yıl hapis cezasına hükümlü olarak arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahısla ilgili çok yönlü olarak inceleme başlatıldı. - ORDU
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