Ordu\'da Asayiş İyileşiyor, Ruhsatsız Silah Cezaları Artıyor

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu'nun asayişi, huzuru için yapılan çalışmalara yönelik 2024 yılı rakamlarını paylaştı. Bakan Yerlikaya ayrıca, ruhsatsız silahlara yönelik cezaların çok daha yukarıya çıkacağının bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Ordu Boztepe'deki bir otelde katıldığı güvenlik toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında, Ordu ilinin 2024 yılı rakamlarını paylaşan Bakan Yerlikaya, "Bu yılın ilk 10 ayında kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta, yüzde 7,5 azalma, ama aydınlatma oranlarında yüzde 99,8 rakamına ulaşılmış. Öncelikle şunu itiraf etmek istiyorum. Türkiye ortalaması yüzde 3,5, Ordu 7,5 olay sayısını düşürmüş. Türkiye ortalaması aydınlatma sayısı yüzde 97,8, Ordu 2 puan üstü 99,8, mal varlığına işlenen 9 önemli suçta yine bu yılın ilk 10 ayı ile geçen yılın ilk 10 ayına göre değerlendirdiğimiz zaman Türkiye ortalaması yüzde 30 düşüş, Ordu ise yüzde 41,2. Aydınlatma oranımız Türkiye'de yüzde 81, Ordu'da ise yüzde 85,2" dedi.

Ordu'da yakalama rakamlarını açıklayan Bakan Yerlikaya, "606'sı emniyet, 596 jandarmamız tarafından yakalanan toplam yine bu 10 aylık dönemde bin 202 hapis yakalamalı olduğunu paylaşmak istiyoruz. Ruhsatsız silahla ilgili 842 silah bu dönem içerisinde yakalanmış, 973 kişiye işlem yapılmıştır" diye konuştu.

"Ruhsatsız silahlarla ilgili cezalar çok daha yukarıya çıkacak"

Ruhsatsız silahlara yönelik cezaların arttırılacağına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, "Çok yakın zaman içerisinde gazi meclisimizde sayın milletvekillerimize taslağını arz ettiğimiz ve nihai olarak onların iradesi ile kanunlaşacak bir metin var. O metin yayınlanmadan duyuruyoruz. Ruhsatsız silahlarla ilgili cezalar çok daha yukarıya çıkacak. Caydırıcılıkla ilgili, özellikle hapisle ilgili durumun nereye geleceğini hep birlikte göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Ordu'da bu yılın ilk 10 ayında 2 organize suç örgütünün çökertildiğine dikkat çeken Yerlikaya, "36 tutuklu ve 16 adli kontrol olduğunu Ordu'da paylaşıyoruz. Hain, alçak terörle ilgili, terör örgütünün burada gelinen noktada kırsalda yapılan operasyonlar ve şehirde yapılan toplamda 26 operasyon da birlikte bize gösteriyor ki bizim kırsallarımızda bu noktada bir riskin artık kalmadığı yönünde" dedi.

Bakan Yerlikaya, FETÖ ile ilgili verileri de paylaşarak, şunları söyledi:

"Su uyur ama FETÖ'vari örgütler uyumaz sözünü hatırlatarak, tekrar söylüyoruz. 32 operasyonda 5 tutuklu, 7 adli kontrolün olduğunu, DEAŞ ile ilgili 7 operasyonlarda 2 tutuklu, 2 adli kontrolün olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ordu'da uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 148 tutuklu, 67 adli kontrol kararı olduğunu görüyoruz. Ele geçirilen uyuşturucu 105 kilogram. Kilogram cinsinden olanlar. 19 bin 529'da adet cinsinden olanlar. 389 ise kök cinsinden uyuşturucu ele geçirildi." - ORDU