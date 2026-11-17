Ordu'da bir haftada bin 358 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda farklı türlerde toplam bin 358 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda farklı çeşitlerde toplam bin 358 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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