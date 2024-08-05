Ordu'da Cumhuriyet savcısı ile restoran sahibi arasında tartışma - Son Dakika
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Ordu'da Cumhuriyet savcısı ile restoran sahibi arasında tartışma

Ordu\'da Cumhuriyet savcısı ile restoran sahibi arasında tartışma

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir restoranda çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Olay sonrası gözaltına alınan 15 kişiden 12'si serbest bırakıldı, 3 kişinin işlemleri sürüyor. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

05.08.2024 18:58
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Ordu'nun Aybastı içesinde, Cumhuriyet savcısı ile restoran sahibi arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Olay sonrası gözaltına alınan 15 kişiden 12'si serbest bırakıldı, 3 kişinin işlemleri sürüyor. Konuyla ilgili Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Olay, Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda bulunan bir ızgara salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye ilçesinde Cumhuriyet savcısı olan Mücahit Şamil Koca, ailesiyle birlikte yemek yemek buraya gitti. İş yerinin yoğun olmasından dolayı garsonlar boş masa olmadığını '15-20' dakika içerisinde yer olabileceğini söyledi. Bu esnada Savcı Mücahit Şamil Koca, ailesi ile birlikte çevreyi dolaşarak, bir süre sonra yine aynı iş yerine geldi. İçeride boş masa olduğunu ancak garsonların 'rezerve' demesi üzerine, iddiaya göre garsonlar ve savcı arasında tartışma çıktı.

9 aylık bebek olay esnasında darbe aldı

Çıkan tartışma sonrası yaşanan arbedede savcı Mücahit Şamil Koca ailesi ile birlikte dışarıya çıkartıldı. Savcı Mücahit Şamil Koca'nın 9 aylık oğlu yere düştü ve darbe aldı. İş yeri sahiplerinin ve garsonların dahil olduğu olayda ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişi gözaltına alındı. 12 kişi adliyeye çıkartılmadan serbest bırakılırken, 3 kişinin işlemleri ise sürüyor.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Konuyla ilgili soruşturmayı yürüten Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve medya organlarında 'mekanda boş yer olmamasına sinirlenen Cumhuriyet Savcısı mekanın sahibi ve çalışanlarını gözaltına aldırdı' şeklinde paylaşım ve haberlerin yapıldığı görülmekle, olaya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Ordu ili Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası mevkiinde 4 Ağustos 2024 tarihinde saat 20.45 sıralarında Ünye Cumhuriyet savcısının ailesi ile birlikte lokantaya gittikleri, lokanta çalışanları tarafından servis süresi olarak her seferinde farklı süre verilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı ile işletme sahibi arasında bu husustan kaynaklı tartışma yaşandığı, tartışma esnasında işletme çalışanlarının Ünye Cumhuriyet Savcısının üzerine yürüdükleri ve yumruk attıkları, saldırı esnasında Cumhuriyet Savcısının kayınvalidesinin ve kucağında bulunan 9 aylık bebeğinin yere düşerek yaralandıkları, olaya ilişkin Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kamera kayıtları ve tanık beyanlarından olaya karıştıkları tespit edilen 3 şahsın gözaltına alındığı, soruşturma işlemlerinin usul ve yasa çerçevesinde hassasiyetle yürütüldüğü hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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