Ordu\'da Dini İstismar ile Dolandırıcılık Operasyonu

Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen operasyonda vatandaşların dini duygularını istismar ederek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol, 1'i ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Perşembe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Perşembe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Perşembe ilçesinin Şenyurt ve Saray mahallelerinde nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından gerçekleştirilen operasyonda E.G. (60), G.G. (50), R.Y. (33) ve G.A. (45) isimli 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 947 adet Arapça yazılı belge, 21 adet muska, 'büyü bozma' isimli bir not defteri, 59 adet kolye, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi kılıç ve kını, ruhsatsız av tüfeği ile 4 cep telefonu ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında G.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G. tutuklanırken, G.G. ve R.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. - ORDU