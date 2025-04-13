Ordu\'da Fuhuş Çetesi Operasyonu

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 9 mağdur kadın kurtarıldı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüt tarafından insan ticareti ve bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek, yer temin etmek veya kolaylaştırmak' suçlarını örgütlü olarak işledikleri bilgisi alınan şahıslara yönelik soruşturma başlattı. Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma kapsamında 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası 6 farklı noktaya yapılan eş zamahlı operasyonda 11 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu zorla fuhuş yaptırılan 9 mağdur kadın ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda i32 bin 500 TL, 200 avro, 200 ABD doları (suçtan elde edilen), 500 bin TL değerinde imzalı senet, 6 adet boş senet, muhtelif miktarda doğum kontrol hapı ve prezervatif, 2 adet kesici alet, 20 litre sahte alkol, 100 paket bandrolsüz sigara, 16 adet cep telefonu, 2 adet CD ve 1 adet flash bellek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ORDU