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Ordu'da geri manevra yapan araç kafenin bahçesine daldı: 3 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da geri manevra yapan araç kafenin bahçesine daldı: 3 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri manevra yapan bir sürücü, fren yerine gaza basınca aracıyla bir kafenin bahçesine daldı. Kazada kafede bulunan 3 kişi yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Ordu\'da geri manevra yapan araç kafenin bahçesine daldı: 3 yaralı
03.01.2024 - 14:56,
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Ordu'da geri manevra yapan sürücü fren yerine gaza basınca araç bir kafenin bahçesine daldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y.'nin kontrolündeki 06 CHM 177 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı esnada sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu hızlandı. Otomobil, kafenin bahçe korkuluklarını kırarak, içeride müşterilerin bulunduğu kafenin bahçesine girdi. Kazada kafede garson olarak çalışan Mesut E., lise öğrencisi Efe Çınar E. ile sürücü yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Araç içeriye girdiğinde gaza basmaya devam ediyordu"

Kazayı anlatan Ahmet Eren Altun isimli öğrenci, "Sürücü galiba ileriye gideceğini düşündü ama geri geldi. İçeride arkadaşlarımız da vardı, araç içeri girdiğinde gaza basmaya devam ediyordu. Çok şükür can kaybı yok" diye konuştu.

"Biz içeride oturuyorduk, arkadaşlarımız da, şoför de korkmuştu"

Barış Kaymaz isimli öğrenci de, "Biz içeride oturduğumuz ve bir şeyler yediğimiz esnada araç geri geri gelmeye başladı. Bir araç geri geri geldi, o esnada biz de içerideydik. Arkadaşlarımız da oturuyordu. Bir kız arkadaşımız vardı, onu çıkarttık. Araç buraya çarpınca da geri gitmeye çalışıyordu, kendisi de korkmuştu. Sonradan sakinleştirdiler. Araç vuracağını anlayınca arkadaşlar kaçtı ama sıkışmamışlardı. Yaralı vardı, ambulans onları götürdü" dedi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin geri manevra yaptığı esnada birden hızlandığı ve kafenin bahçe kısmına girdiği, bu esnada içeride bulunanların panik halinde kaçmaya çalıştıkları anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca insanların oluşturduğu kalabalık da görülüyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da geri manevra yapan araç kafenin bahçesine daldı: 3 yaralı - Son Dakika


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