 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ordu'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Perşembe ilçesinde yapılan operasyonda, 1 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda, şahsın iş yerinde yapılan aramada 17 bin 340 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 108 bin 800 adet boş makaron, 200 gram nargile tütünü ve 4 adet elektronik sigara ele geçirildi. Yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Ordu\'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
26.01.2024 - 17:04,
Abone Ol

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından kaçak tütün ve mamullerine yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Perşembe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Perşembe ilçesinde kaçak tütün ve mamullerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda B.P. (46) isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada 17 bin 340 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 108 bin 800 adet boş makaron, 200 gram nargile tütünü ve 4 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Ordu, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika


17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49
İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05
Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02
Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben? Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58
Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı

Son Dakika
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05 Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02 Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58 Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı
15:57 Ankara merkezli 20 ilde çocuk istismarı içerikli paylaşımlara operasyon
15:26 İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 18:11:38. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement