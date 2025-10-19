Ordu'da Kil Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
Ordu'da Kil Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

19.10.2025 21:59  Güncelleme: 22:01
Ordu'nun Ünye ilçesinde, kontrolden çıkan kil yüklü bir kamyon devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada devrilen kil yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cevizdere Mahallesi Başköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye ilçe merkezine seyir halinde olan Samet A. idaresindeki kil yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü Samet A.'yı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan sürücü ve Yusuf Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

