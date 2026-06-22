Ordu'da Kontrolden Çıkan Araçta 4 Yaralı - Son Dakika
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Ordu'da Kontrolden Çıkan Araçta 4 Yaralı

Ordu\'da Kontrolden Çıkan Araçta 4 Yaralı
22.06.2026 11:38
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Altınordu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çıkarak kaza yaptı, 4 kişi yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğini ve ağaçları devirdi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat A. (50) yönetimindeki 34 MOC 788 plakalı Toyota Corolla marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çıktı. Bir süre sürüklenen otomobil, refüjde bulunan ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 ağaç ve aydınlatma direği devrilirken, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Kübra A. (36), Yusuf A. (11) ve Fatma İpek A. (9) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu esnada ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazanın ardından otomobilin sağ kısmının büyük hasar aldığı, yan ve perde hava yastıklarının açıldığı ancak direksiyon ve yolcu tarafında bulunan hava yastıklarının açılmadığı görüldü. Otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Altınordu, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Yaşam, Ordu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da Kontrolden Çıkan Araçta 4 Yaralı - Son Dakika

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