Ordu'da Trafik Denetimleri: 19 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Ordu'da Trafik Denetimleri: 19 Bin Araç Kontrol Edildi

30.06.2026 10:28
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Ordu'da yapılan denetimlerde 19 bin 772 araç kontrol edildi, 2 bin 613 sürücüye ceza kesildi.

Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 19 bin 772 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl genelinde son bir haftada 65 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 101 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 78 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 66 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 19 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 156 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 512 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 118 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 374 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 168 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 19 bin 772 araç kontrol edildi, 2 bin 613 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 67 araç trafikten men edildi ve 78 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da Trafik Denetimleri: 19 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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