Ordu'da Trafik Denetimleri: 22 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Ordu'da Trafik Denetimleri: 22 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu\'da Trafik Denetimleri: 22 Bin Araç Kontrol Edildi
09.06.2026 09:10
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Ordu'da trafik denetimlerinde 22 bin araç kontrol edildi, 3 bin 367 sürücüye ceza kesildi.

Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 22 bin 33 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kent genelinde son bir haftada 53 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 71 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 69 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 44 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 96 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 160 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 596 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 111 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 406 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 140 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 22 bin 33 araç kontrol edildi, 3 bin 367 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 51 araç trafikten men edildi ve 69 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Ordu, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da Trafik Denetimleri: 22 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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