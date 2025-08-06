Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı, 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 4 adet esrar maddesi, 8 gram metamfetamin, 4 gram sentetik kannabinoid ve 2 gram ecstasy ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, toplam 18 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi - ORDU