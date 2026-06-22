Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
22.06.2026 17:30
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Ordu'da polis, kamp sandalyelerinde 1 kilo 50 gram uyuşturucu buldu, 3 kişi tutuklandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, kamp sandalyelerinin içerisine saklanmış 1 kilo 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Ekiplerin araç içerisinde yaptıkları çalışmalar kapsamında, araçta bulunan kamp sandalyelerinin metal kısımlarına gizlenmiş 1 kilo 50 gram metamfetamin maddesi olduğu tespit edildi. Bunun üzerine araçta bulunan K.Ş., M.K. ve Ö.K. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçuyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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