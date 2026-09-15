Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Ordu'da polis ekiplerince son bir haftada yürütülen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 190 gram sentetik kannabinoid, 46,3 gram metamfetamin ile diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Ordu'da polise ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada yapılan aramalarda 190 gram sentetik kannabinoid, 20 adet sentetik ecza, 46,3 gram metamfetamin, 4 gram esrar ve 0,7 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?