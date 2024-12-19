Ordu'da Yangın Faciası: 94 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ordu'da Yangın Faciası: 94 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Ordu\'da Yangın Faciası: 94 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Perşembe ilçesinde çıkan yangında 94 yaşındaki Emine Güngör hayatını kaybetti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yanındaki iki evi de kullanılamaz hale getirdi.

19.12.2024 19:56  Güncelleme: 19:58
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir evde çıkan yangında 94 yaşındaki bir kadın yanarak hayatını kaybetti. Yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sırakovancı Mahallesi'nde Emine Güngör'ün (94) yalnız yaşadığı evden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bu esnada vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek, yan taraftaki ahşap bir eve de sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yangın esnasında evde bulunan 94 yaşındaki Emine Güngör ise alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın sonucu 2 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, bir evin çatısında da hasar oluştu.

Sobasını oğlu yakmış

Emine Güngör'ün oğlunun, her gün gelip annesinin sobasını yaktığı, bugün de sobayı yaktıktan sonra Fatsa ilçesine gittiği ve bir süre sonra şiddetli rüzgarın etkisiyle dumanların ve kıvılcımın geri püskürmesi sonucu yangın çıktığı öğrenildi.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ve Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, yangın bölgesinde gelerek incelemelerde bulundu, vatandaşlara baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

"En üzücü haberimiz"

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, "4 gün içerisinde ilçemizdeki 3'üncü yangınımız. Bunlar afet, diğer yangınlarımızda 1 tane yaralımız vardı. Bugün en üzücü haberimiz, 94 yaşındaki Emine teyzemiz hayatını kaybetti. Aşırı rüzgar vardı, yangın sobanın geri püskürmesi ile beraber çıkmış. İlçemizin başı sağ olsun. Toplamda 3 binada hasar var" dedi.

"Oğlu her zaman sobasını yakardı"

Mahalle sakinlerinden Bahtiyar Aşık ise, "Yangın sobadan çıkmıştı ve dumanları görüp geldik. İçeriye girmeye çalıştık ama giremedik, dumanlar rüzgardan dolayı çok sarmıştı. İlk etapta Emine teyzenin sesi vardı, çok şiddetli yangın ve rüzgar vardı. Oğlu her sabah gelir ve burada sobasını yakardı, kendisi sürekli annesini kontrol ederdi. Bugün sobasını yakıp Fatsa ilçesine gitmiş, sonrasında akşam saatlerinde yangın çıktı" dedi.

Emine Güngör'ün evden çıkartılan cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Yangın Faciası: 94 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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