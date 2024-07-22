Ordu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Ordu\'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. İşlemlerin ardından 6 şüpheli tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik operasyonlar devam edecek.

22.07.2024 15:08
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Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinden yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 176 adet lyrıca, 31 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kelebek bıçak, 10 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 24 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 25 şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 6'sı çıkartıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 19'u ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik operasyonların devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

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