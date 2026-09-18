DMM'den İzmir'de ismi değiştirilen okula ilişkin açıklama - Son Dakika
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DMM'den İzmir'de ismi değiştirilen okula ilişkin açıklama

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DMM\'den İzmir\'de ismi değiştirilen okula ilişkin açıklama
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İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmir Ödemiş'teki Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasına ilişkin, 2001 yılındaki zorunlu protokol nedeniyle okulun adının 'Mehmet Tevfik Ortaokulu'...

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmir Ödemiş'teki Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasına ilişkin, 2001 yılındaki zorunlu protokol nedeniyle okulun adının 'Mehmet Tevfik Ortaokulu' olarak düzenlendiği, ilçede yeni faaliyete geçecek eğitim merkezinin ise 'Şehit Polis Gökhan Kirazlı Mesleki Eğitim Merkezi' adıyla hizmete açılacağı açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'İzmir Ödemiş'teki Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidimizin adının silinmek istendiği' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu okul binası, 2001 yılında bir hayırsever tarafından yaptırılmış ve imzalanan protokol gereğince 'Mehmet Tevfik İlköğretim Okulu' adını almıştır. Acil ihtiyaçlar doğrultusunda farklı kurumlara geçici tahsislerin ardından bina, 2020 yılında ortaokula dönüştürülerek Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu adıyla hizmet vermeye başlamıştır. Ancak hayırsever ile 2001 yılındaki zorunlu protokolden dolayı okul adı yeniden 'Mehmet Tevfik Ortaokulu' olarak düzenlenmiştir. Şehidimizin aziz hatırası ise kesinlikle unutulmamış; ilçede yeni faaliyete geçecek olan eğitim merkezi 'Şehit Polis Gökhan Kirazlı Mesleki Eğitim Merkezi' adıyla hizmete açılacaktır. Kamuoyunu yanıltmaya ve şehitlerimizin aziz hatırasını istismar etmeye yönelik asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: DHA
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