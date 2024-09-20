Ordu\'da Zabıta Ekipleri Kaçak Et Operasyonu Gerçekleştirdi

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Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Altınordu Otobüs Terminal'inde yaklaşık 300 kilo kaçak ve sağlıksız eti, vatandaşların tüketmesine fırsat vermeden ele geçirdi. Kaçak ve sağlıksız etler imha edildi.

Zabıta ekipleri, Erzurum'dan Ordu'ya yaklaşık 300 kilo kaçak ve sağlıksız et gönderildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Kargo süsü verilerek 11 poşet içerisinde getirilen etlere, sipariş eden işletmeye götürülmeden otogarda el konuldu.

Altınordu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede etlerin sağlıksız, kaçak ve soğuk zincirinin kaybolduğu belirlendi. Etler, Altınordu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilirken, etleri sipariş eden işletmeye ceza uygulanacak.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU