Ordu Korgan\'da oğlunun ardından tartışmada vurulan 62 yaşındaki kadın defnedildi

Ordu'nun Korgan ilçesinde, iki gün önce çıkan bıçaklı kavgada oğlunu kaybeden, ardından husumetli olduğu aileden bir kadın tarafından tabancayla vurularak öldürülen Nezaket Artça (62), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 8 Ekim tarihinde ilçenin Yenipınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 Ekim tarihinde yaşanan bıçaklı kavgada oğlu Orhan Artça'yı (40) kaybeden Nezaket Artça, husumetli oldukları ailenin evine gitti. Nezaket Artça, burada çıkan tartışmada akrabası olan Emine Artça'yı (72) ahırın önünde kürekle başından yaraladı. Annesinin yaralandığını gören Hacer E. (52), Nezaket Artça'yı tabancayla vurarak öldürdü.

Hayatını kaybeden Nezaket Artça için Yenipınar Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Artça, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki kabristanda toprağa verildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Hacer E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Ünye cezaevine gönderilmişti.

Öte yandan, 6 Ekim tarihinde aynı mahallede arazide yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada Orhan Artça bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, olayın şüphelisi İbrahim E.(26) tutuklanmıştı.