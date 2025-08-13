Orman Yangınları İçin Yeni Yasal Düzenleme Önerisi - Son Dakika
Orman Yangınları İçin Yeni Yasal Düzenleme Önerisi

13.08.2025 12:48
Mehmet Öngen, ormanlar için yasaların güçlendirilmesini ve keçi sürülerinin giriş yasağının kaldırılmasını önerdi.

Hukukçu ve turizmci Mehmet Öngen, ormanların korunması ve yangınların önlenmesi için kapsamlı yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Öngen, keçi sürülerinin ormanlara giriş yasağının kaldırılması gerektiğini, keçilerin yeni dikim alanları hariç ormana zarar vermediğini, aksine yangına sebep olabilecek kuru otları temizlediğini ifade etti.

Öngen, ormanların mülkiyetinin devlette kalması şartıyla orman köylüsüne tahsis edilmesi, bakım, geliştirme ve korunma görevlerinin köylüye verilmesi gerektiğini dile getirdi. Devletin ise bu süreçte organize eden ve denetleyen konumda bulunmasının önemine değinen Öngen, keçi sürülerinin ormanlara giriş yasağının kaldırılması gerektiğini, keçilerin yeni dikim alanları hariç ormana zarar vermediğini, aksine yangına sebep olabilecek kuru otları temizleyerek fayda sağladığını ifade etti.

Çobanların doğal birer koruyucu ve gözcü olduğunu belirten Öngen, "Çobanlar yangın mevsiminde dağlarda ve ormanlarda geceleri kalıyor. Bu durum acil müdahale imkanını artırıyor" dedi. Ayrıca, kaldırılan Orman Muhafaza Memurluğu'nun yeniden ihdas edilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yangın koridorlarında belirli aralıklarla su depoları kurulması önerisinde bulunan Öngen, yanmış alanlara geniş yapraklı ve yangına dayanıklı ağaç türlerinin (akasya, kayın, ıhlamur gibi) dikilmesini, ekonomik değeri yüksek ağaçların çoğaltılarak gelirinin ormanların korunması ve geliştirilmesinde kullanılmasını önerdi.

Anız yakmanın ciddi yangın sebeplerinden biri olduğuna dikkat çeken Öngen, mevcut cezaların yetersizliğini rakamlarla ortaya koydu. Kabahatler Kanunu'na göre anız yakanlara 2 bin 52 TL idari para cezası uygulandığını, Türk Ceza Kanunu'na göre verilen 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezalarının ise "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması" nedeniyle fiilen uygulanmadığını hatırlattı. Çevre Kanunu'na göre ise dekar başına 556,71 TL para cezası verildiğini, bu rakamların caydırıcı olmaktan uzak olduğunu söyledi.

Mehmet Öngen, dağınık mevzuatın tek bir yasada toplanarak hem hapis hem de idari para cezalarının ciddi anlamda artırılması gerektiğini, böylece yangına sebep olanların caydırıcı şekilde cezalandırılabileceğini ifade etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Tarım, Çevre, Hukuk

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
