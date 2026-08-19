Orta Afrika Cumhuriyeti’nde maden sahası çöktü: 30 ölü - Son Dakika
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Orta Afrika Cumhuriyeti’nde maden sahası çöktü: 30 ölü

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Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Kamerun sınırındaki Nana-Mambere vilayetine bağlı Abba bölgesinde bir altın madeni sahasında meydana gelen çökmede 30 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri ve bölge sakinleri cesetleri çıkarırken, yaralı madenciler tedavi altına alındı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Kamerun sınırında yer alan altın madeni sahasında meydana gelen çökme sonucu 30 kişi hayatını kaybetti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Nana-Mambere vilayetine bağlı Abba bölgesinde bulunan bir altın madeni sahasında çökme meydana geldi. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Nana-Mambere Belediye Başkan Yardımcısı Souleymane Bi, kurtarma ekipleri ve bölge sakinlerinin çöken madenden birkaç saat içinde 30 kişinin cansız bedenini çıkardığını, yaralı madencilerin ise tedavi altına alındığını ifade etti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet kontrolü dışında küçük çaplı madencilik yapan binlerce kişinin çalıştığı bölgelerde maden çökmeleri sıklıkla görülüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kamerun, Yaşam, Dünya, Abba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orta Afrika Cumhuriyeti’nde maden sahası çöktü: 30 ölü - Son Dakika

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