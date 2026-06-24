Ortaca'da Kaza: Sürücü Araçta Sıkıştı - Son Dakika
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Ortaca'da Kaza: Sürücü Araçta Sıkıştı

Ortaca\'da Kaza: Sürücü Araçta Sıkıştı
24.06.2026 21:00
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü kurtarıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yol kenarına savrularak istinat duvarına çarpan otomobil hurdaya dönerken, araçta sıkışan sürücü, ekipleri çalışması sonucunda kurtarıldı.

Kaza, Ortaca ilçesi girişi D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.K. idaresindeki otomobilin, henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan ve istinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü. Sürücü K.K. ise araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekiplei sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ortaca, Muğla, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ortaca'da Kaza: Sürücü Araçta Sıkıştı - Son Dakika

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